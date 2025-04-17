الرئيس اللبناني يهاتف السوداني ويوضح طبيعة تصريحاته عن الحشد الشعبي

وذكر بيان لمكتب ورد لـ ، أن "الاتصال تضمن إيضاحاً من جانب إلى السوداني، لطبيعة ومحتوى التصريحات التي صدرت عنه، والسياق الذي ورد فيه ذكر ، ما استدعى الرد من جانب ، حيث أكد عون اعتزاز وتقديره لمكانة ، والمؤسسة العسكرية العراقية، والمواقف المبدئية للحكومة العراقية الساندة للشعب اللبناني في وجه مختلف الأزمات والتحديات".كما جرى التأكيد المتبادل على "عمق العلاقات بين العراق ولبنان، ومتانة الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية، التي تربط الشعبين الشقيقين، وأهمية التنسيق المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تمرّ بها المنطقة".وقبل يومين، أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، أن القرار اتُّخذ بحصر السّلاح بيد ، مضيفاً أنه لن يكرر تجربة الحشد الشعبي في لبنان.وقال عون في حوار صحفي: "لن نستنسخ تجربة الحشد الشعبي في استيعاب في الجيش، ولا أن يكون وحدةً مستقلة داخل هذا الجيش".