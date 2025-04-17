خلال زيارة سريعة.. السوداني يلتقي الشرع في قطر

واكد المصدر لـ ، أن "اللقاء الثلاثي جاء بسبب الاحداث المتسارعة التي شهدتها المنطقة وخاصة ما يجري في ، حيث أكد على أن يراقب عن كثب التطوّرات الحاصلة في هذا البلد الجار، والتواجد العسكري للكيان الغاصب على أرضه".وبحسب المصدر، جدد السوداني "إيضاحَ موقف العراق الثابت والمبدئي، الداعي الى قيام عملية سياسية شامله وحماية المكوّنات والتنوّع الاجتماعي والديني والوطني في سوريا، وحماية المقدّسات وبيوت الله وأماكن العبادة، لكل المجموعات السكّانية التي يتشكل منها الشعب السوري الشقيق، واحترام حقوق الإنسان خصوصا بعد الأحداث التي حصلت مع الطائفة العلوية هناك".وكشف المصدر، بأن "السوداني اشار خلال اللقاء الى أن العراق يؤكد على أهمية أن تتخذ الجديدة خطوات عملية وجادة في محاربة داعش الإرهابي".كما بين السوداني، وفقا للمصدر، بأن "التقدم في هذه الملفات وبشكل ملموس يمكن ان يساعد على بناء علاقات مُتنامية، وإيجاد آليات تعاون تصب في المصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين وبما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".