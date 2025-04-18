رئيس البرلمان العربي يصل إلى بغداد

وقال لرئيس في بيان اطلعت عليه إن الأخير "استقبل ظهر اليوم اليماحي، العربي، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني العربي وتنسيق الجهود المشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف أن "مراسم الاستقبال جرت بحضور عدد من أعضاء وكبار المسؤولين في للمجلس".

وأعرب عن "ترحيبه الحار بالضيف الكبير والوفد المرافق له"، مشيداً بـ"الدور المهم الذي يلعبه البرلمان العربي في تمثيل الشعوب العربية وتعزيز التكامل بين البرلمانات الوطنية".

من جانبه عبّر اليماحي عن "سعادته بزيارة ولقاء المسؤولين العراقيين، مؤكداً "أهمية هذه الزيارة في دعم العلاقات البرلمانية وتعزيز الحوار العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة".

وأكد الجانبان "خلال اللقاء على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين المؤسسات التشريعية العربية، وتكثيف الجهود الدبلوماسية البرلمانية لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وتحقيق تطلعات الشعوب العربية نحو الأمن والسلام والازدهار".

وأوضح مكتب المشهداني، أن "الوفد الزائر من المقرر أن يجري سلسلة من اللقاءات الرسمية مع عدد من القادة والمسؤولين العراقيين، إضافة إلى جلسات عمل مشتركة مع لجان مجلس النواب، تهدف إلى تبادل الخبرات وتنسيق المواقف حيال الملفات السياسية والاقتصادية والإنسانية المطروحة على الساحة العربية".

وأكد أن "هذه الزيارة تأتي في إطار جهود البرلمان العربي لتوطيد العلاقات الثنائية بين ، ودعم العملية الديمقراطية والمؤسسات الدستورية في العراق، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة".