أربيل وأنقرة تؤكدان "أهمية" استئناف تصدير نفط كردستان

وقالت حكومة الإقليم في بيان اطلعت عليه ، إن "استقبل يلماز اليوم وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحتين العراقية والإقليمية".

وأضافت أن "الجانبين تطرقا أهمية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء ، وناقشا أيضاً أهمية تنفيذ الاستراتيجي، الذي يهدف إلى ربط دول والعراق واقليم كوردستان والمنطقة بتركيا وأوروبا عبر شبكة من ".

وشهد الاجتماع، وفق البيان، "تبادل وجهات النظر بشأن مسار عملية السلام في ، حيث أكد الجانبان دعمهما لنجاح العملية".

ونقل عن نائب وزير الخارجية التركي "شكره لرئيس الحكومة على دعمه لهذه العملية".