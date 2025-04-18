أربيل وأنقرة تؤكدان "أهمية" استئناف تصدير نفط كردستان

وقالت حكومة الإقليم في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إن بارزاني "استقبل يلماز اليوم وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحتين العراقية والإقليمية".
وأضافت أن "الجانبين تطرقا أهمية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان، وناقشا أيضاً أهمية تنفيذ مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، الذي يهدف إلى ربط دول الخليج والعراق واقليم كوردستان والمنطقة بتركيا وأوروبا عبر شبكة من السكك الحديدية".
وشهد الاجتماع، وفق البيان، "تبادل وجهات النظر بشأن مسار عملية السلام في تركيا، حيث أكد الجانبان دعمهما لنجاح العملية".
ونقل عن نائب وزير الخارجية التركي "شكره لرئيس الحكومة على دعمه لهذه العملية".