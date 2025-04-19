العراق يستعد لتحويل "ديون الوقود" لإعادة اعمار لبنان

ونشرت صحف لبنانية، معلومات عن وجود اتصالات بين والعراق حول تنظيم مساهمة في عملية إعادة إعمار ما هدّمته الحرب الإسرائيلية في لبنان، حيث حصلت جهات لبنانية على موافقة مبدئية من المسؤولين العراقيين حول مساهمة مباشرة في عملية إعادة اعمار الوحدات السكنية.وبحسب التقارير، تناقش خيارا بأن تطلب من الحكومة سداد الدين المترتب بذمتها الى عن شراء الوقود، لكن يتم وضع الأموال في حساب بمصرف لبنان لتعلن الحكومة العراقية وضع هذا المبلغ في تصرف الحكومة اللبنانية لضمه الى إعادة الاعمار.وتبرز خشية من ان تقوم الحكومة اللبنانية بشطب المبالغ من الدين ثم تتذرع بعدم توفر الأموال لصرفها الى اعمار المناطق والمنازل في القرى والبلدات المتضررة.وتشير التقارير الى وجود مبالغ مالية بالليرة اللبنانية تبلغ حوالي 5 مليار دولار في حساب ، بينما يبلغ الدين العراقي على لبنان اكثر من مليار دولار، في حين يقدر كلفة إعادة اعمار لبنان بحوالي 11 مليار دولار.من جانب اخر، نقلت عن مصدر عراقي ان الحكومة العراقية تدرس تخصيص جزء من مستحقاتها المالية لدى لبنان ضمن اتفاق الفيول لصالح مشاريع إعادة الإعمار بعد أن خصصت سابقاً نحو 20 مليون دولار، على أن توضع تحت إشراف مباشر وتُصرف وفق أولويات تتفق عليها الحكومتان، لضمان فاعلية الدعم وتوجيهه إلى المناطق الأكثر تضررً.