الاعلام الإيراني "يحتفي" بتصريح امريكي حول "النفوذ الايراني وسلاح الفصائل بالعراق"

وفي خبر عنونته وسائل الاعلام الإيرانية بعنوان "النفوذ الإيراني في امر واقع يجب التعامل معه"، نقلت تصريحات كيميت لموقع "ذا ناشيونال"، والذي جاء فيه ان " جارة جغرافية، لا يمكنك نقله 10 آلاف ميل شرقًا أو العراق 10 آلاف ميل غربًا، سيكون هناك دائما نفوذ إيراني في العراق، ثقافيا ودينيا وتاريخيا، ولكن التدخل الإيراني في السياسة والجيش العراقي يجب رفضه".وأكد كيميت: "ينبغي دعم العراق من خلال المشاركة الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية المتوازنة، وليس من خلال الضغوط، إن توقع نزع سلاح الفصائل في العراق بسرعة أمر غير واقعي ويعتبر "مجرد أمنيات".وأضاف قائلاً: "إن العديد من الجماعات المسلحة، إن لم يكن كلها، ليست منزوعة السلاح، وأعلنت إحدى المجموعات مؤخرًا أنها لن تتخلى عن أسلحتها، إذا تخلت هذه المجموعات عن سلاحها فماذا سيكون لديها؟".وأشار كوميت إلى أن "توقع حدوث هذه العملية [نزع سلاح جماعات المقاومة العراقية] بسرعة أمر غير واقعي ويبدو أنه مجرد أمنية في الوقت الراهن".