السوداني يفتتح فعاليات الدورة الـ13 لمعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية والأمن السبراني

– سياسة



افتتح القائد العام للقوات المسلحة ، اليوم السبت، فعاليات الدورة الـ13 لمعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية والأمن السبراني الذي يقام في العاصمة .

وذكر لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "افتتح فعاليات الدورة الـ13 لمعرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية والأمن السبراني الذي يقام في العاصمة ". يُنظم معرض الامن والدفاع العراقي بدورته 13 على ارض معرض بغداد الدولي.

