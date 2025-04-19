السوداني يعلن تراجع التضخم بالعراق واتساع حجم الاستثمار الأجنبي

وقال في كلمة له خلال انعقاد الدورة 13 لمعرض الأمن والدفاع، إن " يشهد نهضة مطردة بشتى الميادين، ونسعى إلى توسعة الصناعات الحربية في العراق"، لافتا الى ان "أحادية الاقتصاد التي التصقت بالعراق صارت سمة معطلة لباقي القطاعات".وأضاف السوداني، أن "الحقائق الرقمية ومقاييس القدرات تشير إلى أن الممكنات الصناعية بالعراق أكبر مما نتوقع"، لافتا الى ان "التضخم تراجع بالعراق واتسع حجم وتحقق الأمن الغذائي".وتابع السوداني، أن "الحكومة تعمل حكومتنا على مسارات متعددة منها بناء الكوادر المختصة للأمن السبراني".