رئيس الإمارات يتسلم دعوة رسمية لحضور قمة بغداد

وقالت الوزارة في بيان، "سلّم نائب رئيس الخارجية ، دعوةً رسمية من السيد رئيس الجمهورية الدكتور ، إلى صاحب السمو الشيخ ، رئيس ، وذلك خلال لقائهما في قصر الشاطئ بالعاصمة أبوظبي".

وأضاف البيان "تأتي الدعوة لحضور أعمال المزمع عقدها في العاصمة بغداد بتاريخ 17 أيار المقبل"، حيث أكّد رئيس الإمارات "مشاركته في القمة التي تُعدّ محطةً مهمة لتعزيز التضامن والعمل العربي المشترك".



وأعرب عن "تقديره للدور التاريخي والمحوري الذي يضطلع به "، مؤكداً أن "الشعب العراقي عزيز على قلوب الإماراتيين، وعلاقتنا معه راسخة وتاريخية".

كما شدّد على "أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين"، وأكّد "عمق العلاقات الإماراتية-العراقية"، متمنياً للعراق الشقيق المزيد من الاستقرار والتنمية والازدهار.