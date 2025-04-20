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السوداني يستقبل السفير البريطاني الجديد.. تأكيد على "اتفاقية الشراكة"
سياسة
2025-04-20 | 12:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
425 شوهد
استقبل رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الأحد،
السفير البريطاني
الجديد لدى
العراق
عرفان
صديق.
وذكر بيان لمكتب
السوداني
، ورد لـ
السومرية نيوز
، أن الأخير "عبر عن تمنياته للسفير بالنجاح في أداء مهامه الجديدة، مؤكداً أهمية العمل على تعزيز التعاون الثنائي في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون، التي وقعها رئيس
مجلس الوزراء
ونظيره البريطاني، خلال زيارته إلى المملكة المتحدة في كانون الثاني الماضي".
وبحث اللقاء، وفق البيان، "العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التأكيد على ضرورة تخفيف التوترات واعتماد لغة الحوار في حلّ القضايا لتثبيت الأمن والاستقرار في عموم المنطقة".
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