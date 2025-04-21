الإطار التنسيقي يقرر المشاركة في الانتخابات بقوائم متعددة

وجاء في بيان صحفي للإطار، "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الاعتيادي رقم (225) في مكتب ، مساء اليوم الإثنين 21-4-2025، وناقش المجتمعون آخر التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في والمنطقة".وقدّم المجتمعون "التعازي برحيل الحبر الأعظم ، ، الذي كان يحظى بمكانة روحية رفيعة لدى كثير من شعوب الأرض واحترام بالغ لدى الجميع".الى ذلك، جدّد الإطار التنسيقي وفق البيان "تأكيده على موعد الانتخابات النيابية في (11-11-2025)"، مضيفا "بالنظر لما أفرزته الماكنة الانتخابية له قرّر الإطار التنسيقي الدخول إلى الانتخابات بقوائم متعددة تلتئم عقب نتائج الاقتراع، لتشكيل كتلة "الإطار التنسيقي" التي تضم جميع أطرافه".وعبر الإطار التنسيقي عن ثقته بان الحكومة ستقوم بتهيئة الأجواء الانتخابية، وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهتها".