"محسوبيات ومنسوبيات".. اعتراض برلماني على تحويل "المطعم التركي" لمجمع صحي

وقال نائب رئيس اللجنة في حديث لـ ، إن "إحالة مشروع المطعم التركي وتحويله الى من قبل أمانة لم يأخذ به المعايير البيئية والصحية، فضلا عن الموضوع الحضري للبيئة".وأضاف السعبري، أن "المحسوبيات والمنسوبيات والاستفادة من هكذا مشاريع لأشخاص قريبين على الحكومة هي من تعطي هذه المشاريع"، معتبرا أن "مشروع إحالة المطعم التركي غير صحيح، وحتى مكانه غير مناسب ليكون مجمعا صحيا".وأعلنت أمانة بغداد قبل أيام إحالة بناية المطعم التركي وسط وتحويلها الى مركز طبي.