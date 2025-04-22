مجلس وكلاء الأمن الوطني يعقد جلسته برئاسة الأعرجي ويتخذ قرارات

وقال في بيان ورد لـ ، إن "المجلس ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وأضاف أن "المجلس، اقر سياقات تعزيز الأدوات التفاوضية للمفاوض العراقي في تحقيق مصالح البلد العليا، كما ناقش مذكرة تفاهم تخص العراقية، واتخذ القرار اللازم بشأنها".