بناءً على دعوة رسمية.. رئيس القضاء يصل الكويت

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ ، أن "زيدان، يزور بناء على الدعوة الموجهة من قبل رئيس رئيس المستشار عادل بورسلي لغرض تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين".وضم الوفد الزائر، وفق البيان، "رئيس الادعاء العام نجم ورئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي ورئيس القاضي ".وأضاف البيان، انه "كان في استقبال الوفد، للقضاء وعدد من القضاة في دولة إضافة الى سفير جمهورية والكادر الدبلوماسي في الكويت".