السوداني يؤكد وقوف العراق لجانب السوريين بجميع أطيافهم

وقال في بيان، "استقبل رئيس ، اليوم الثلاثاء، رئيس الطائفة الشيعية في عبد الله نظام".وجرى خلال اللقاء بحسب البيان "استعراض تطورات الأوضاع في سوريا ومجريات الأمور فيها"، حيث جدد تأكيد " بالوقوف إلى جانب الشعب السوري بجميع أطيافه ومكوناته، ودعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتكامل مكوناتها".كما شهد اللقاء التأكيد على "أهمية توحيد الخطاب الداعم للتعايش والسلم ، من خلال دور رجال الدين وتعزيز الوحدة المجتمعية، ونبذ التطرّف وتعزيز مفهوم المواطنة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتقوية أواصر بين أبناء الشعب السوري، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة".