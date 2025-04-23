وزير الخارجية: تطرقنا إلى القضايا الدفاعية وشراء الأسلحة من فرنسا

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، وتابعته ، إن "علاقتنا مع واسعة، وفرنسا لعبت دوراً مهماً في خلال حربنا مع الإرهابي".وأضاف حسين، "تطرقنا إلى القضايا الدفاعية وشراء الأسلحة من فرنسا"، مشيرا الى ان " يدعم استقرار لبناء عملية سياسية شاملة".وتابع حسين، "تحدثنا أيضاً عن نمو الإرهاب في سوريا وكيفية محاربته، كما تحدثت مع نظيري الفرنسي بشأن مفاوضات وأميركا وضرورة إبعاد المنطقة عن الحرب"، مشددا على ان "العراق يدعم مفاوضات إيران وأميركا".واعتبر وزير الخارجية، أن "المفاوضات بين إيران وأميركا الحل الوحيد للوصول إلى نتائج وتفاهمات بصورة سلمية".