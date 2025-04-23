زيارة مرتقبة لماكرون.. العراق يرغب بعقد منتدى الأعمال العراقي الفرنسي في بغداد

وذكر لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والوفد المرافق له.وأشار الى العلاقات المتينة مع التي تطوّرت بشكل واضح منذ زيارته إلى قبل نحو سنتين وتوقيع الاتفاق الستراتيجي، مرحباً بالزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إلى ، كما أكد على التقارب في وجهات النظر بين العراق وفرنسا في ما يتعلق بالمنطقة، بحسب البيان.وبيّن رئيس مجلس الوزراء رغبة العراق بعقد منتدى الأعمال العراقي الفرنسي في العاصمة ، ومن جانب آخر، شدد على أهمية الاستقرار في المنطقة وفي على وجه الخصوص، وضرورة اعتماد مبدأ المواطنة والتعايش السلمي، ومشاركة جميع المكوّنات في حكم البلد.من جانبه، نقل بارو لرئيس الوزراء، تحيات ، وأشاد بما قام به السوداني خلال عمر الحكومة التي تحول فيها العراق إلى بلد ناجح وجاذب للعمل الاستثماري، ما يرفع مؤشراته في التصنيفات الآمنة. كما أكد ضرورة تنسيق المواقف مع العراق كونه بلداً محورياً، وتعزيز العلاقات معه، ولاسيما في الجانب الاقتصادي، وتشجيع بلاده للشركات الفرنسية للعمل بالعراق.كما أشار إلى التزام حكومته بالتعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في ضوء الاتفاقيات الثنائية الموقعة الخاصة بالتجهيزات العسكرية، مؤكداً أن حكومة بلاده تشاطر العراق في موقفه من التطوّرات في سوريا والمنطقة.