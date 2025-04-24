وفد الجمعية الطبية في المملكة المتحدة وأوروبا يطرح مشروع عمل مشترك بالعراق

وذكر للسوداني، في بيان ود لـ ، ان الأخير "استقبل وفد في المملكة المتحدة وأوروبا، التي تضم كبار رؤساء المؤسسات الطبية العاملة في والدول الأوروبية، مثمناً الزيارة".ووجّه ، "بتقديم كلّ ما يحتاجه من مساعدة، استناداً للأمر الديواني الخاص بمساعدة الأطباء العراقيين"، مشيرا الى "فلسفة الحكومة التي تخصّ الواقع الصحي، وما أنجزته في مجال وواقع البنى التحتية الصحية، واستكمال عشرات المشاريع المتلكئة، واعتماد أسلوب التشغيل المشترك للمستشفيات، وتوطين الذي يقع ضمن مفهوم الأمن الدوائي، ويشكل جزءاً حيوياً من ".وطرح وفد الجمعية، خلال اللقاء، "مشروع عمل مشترك ومستدام في للتدريب وتقديم الاستشارات الطبية في مختلف التخصصات، بجانب تدريب الأطباء العراقيين على أداء امتحان الزمالة البريطانية وتقديم العمل التطوعي ضمن العراقية".