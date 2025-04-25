‌ تحذير من قنبلة موقوتة ستنفجر امام العراقيين

وقالت النائبة عن الكتلة لـ ، ان "موضوع مخيم كبير جدا وهو بمثابة قنبلة موقوتة"، مبينة ان "نقل المخيم الى فسينفجر امام الجميع وليس فقط امام والايزيديين".واضافت ان "مخيم الجدعة فيه عدد من العوائل الذين كانوا في مخيم الهول، ولازلنا نعاني ونقول كيف ممكن دمج هؤلاء بالناس الطبيعيين ويعودون الى اماكنهم بشكل طبيعي لما موجود من غسل في ادمغتهم في الهول"، مشيرة الى ان "مخيم الهول هو عبارة عن ثكنة لتدريب وهو دولة بحد ذاتها".وتساءلت "كيف ينقل المخيم الى العراق؟.. وكيف يتم تحصينه وحمايته وضمان عدم هروب الإرهابيين منه؟"، داعية " الى ان تكون حريصة جدا ويجب عليها ان لا تذعن للضغوط لان هذا المخيم هو عبارة عن قنبلة ستنفجر بكل العراقيين".