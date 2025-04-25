السيد الصدر يوجه رسالة الى المحافظات الغربية المشاركة بمسابقة "يا منان" الاولى

ونقل الشيخ احمد المطيري كلمة على مسرح المسابقة في قاعة في الأشرف، أنه "بسم الله الرحيم، لكم مني المحبة والسلام، ومن كل قلبي أدعو لكم وللوطن بالرفاهية والوئام، ولكل الطوائف العراقية بالسلام، وأن نعيش في وطنٍ بلا تَشَدُّدٍ، ولا إرهابٍ، ولا احتلالٍ، ولا تطبيعٍ ولا فسادٍ، بل بعراقٍ شامخٍ أبيٍّ بلا تَبَعِيَّةٍ".ادناه الرسالة بخط السيد :