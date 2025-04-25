رسالة حكومية الى الشرع حول "قمة بغداد"

وذكرت الوكالة في خبر اطلعت عليه ، ان "رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، استقبل الوفد العراقي برئاسة حميد الشطري رئيس . اذ اكد الطرفان خلال اللقاء في قصر الشعب، دعم الجمهورية العراقية الشقيقة لاستقرار ووحدة أراضيها، وتناول اللقاء تأكيد أهمية التعاون المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".كما أكّدا، وفق الوكالة السورية، "تشجيع الاستثمارات بين البلدين، وعقد صفقات تجارية بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية العراقية، في قطاعات النفط والحبوب، وتشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ الصفقات، بالإضافة للاتفاق على وضع آلية عمل لتشغيل منفذ التنف- الحدودي بين البلدين".وحمل الشطري "رسالة تأكيد من رئيس للرئيس الشرع، لحضور المزمع عقدها في العاصمة العراقية ، في السابع عشر من الشهر القادم".وفي وقت سابق من اليوم، التقى الوفد العراقي -الذي زار دمشق الجمعة بناء على توجيه من رئيس الوزراء- بالرئيس السوري أحمد الشرع والإدارة المسؤولية عن العتبات في سوريا.وقال مصدر رفيع ضمن الوفد العراقي، للوكالة الرسمية تابعته نيوز، إن "الوفد العراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، وعدد من المسؤولين الحكوميين وبحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك وتقويتها بالضدّ من أي خروقات أو تهديدات محتملة، وتوسعة فرص التبادل التجاري ومناقشة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ "، مؤكداً أن " الرئيس السوري عبّر عن استعداده للتعاون مع في مختلف المجالات".وأوضح أن "الوفد العراقي عبر عن دعم العراق وحرصه على وحدة وسيادة الأراضي السورية، وأهمية استقرار سوريا بالنسبة للأمن الوطني العراقي وأمن المنطقة".وبين أن "الوفد العراقي التقى أيضاً بالإدارة المسؤولة عن العتبات المقدسة في سوريا نقل لهم اهتمام محمد ووقوف العراق إلى جانب الشعب السوري بجميع أطيافه ومكوناته".وقد زار الوفد العراقي مرقد السيدة زينب "عليها السلام".وكان وفد رسمي حكومي عراقي، برئاسة رئيس حميد الشطري وصل إلى دمشق بناء على توجيه من رئيس الوزراء ، للقاء رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، وعدد من المسؤولين الحكوميين.وضم الوفد الرسمي مسؤولين عن قيادة قوات الحدود في ، ووزارتي النفط والتجارة، وهيئة المنافذ الحدودية.