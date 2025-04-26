تكليف اللواء الركن سعد الحلفي بمنصب قائد الشرطة الاتحادية خلفاً لصالح العامري

افاد مصدر أمني، اليوم السبت، بتكليف اللواء الركن بمنصب خلفاً لصالح .

وقال المصدر لـ ، أنه "تم تكليف اللواء الركن بمنصب قائد خلفاً للفريق ".

وأشار الى ان " سيشغل منصب المستشار الفني لوزير الداخلية خلفاً للمرحوم الفريق ".

وفي ذات الوقت، قال المصدر إنه "تم تكليف اللواء فاضل الخزرجي بمهام الثانية الشرطة الاتحادية خلفاً للواء سعد الذي شغل منصب قائد الشرطة الاتحادية"، مشيرا الى أن "إجراءات التنصيب الرسمية ستجري غداً".