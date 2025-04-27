نائب: القوات التركية في شمال العراق قوات احتلال أكثر منها قوات لمكافحة الإرهاب

وقال في حديث لـ ، إنه "قبل حوالي عامين كانت القوات التركية تتواجد قرابة 20 كيلو متر عن مركز مدينة وبعدها استمرت بالتوغل بالاتجاهات الشرقية والغربية من هذه المناطق ومن مقتربات قضاء ".وأضاف الحسيني، "كل هذا كان بعلم ودراية واتفاق وقّع مؤخرا في العام الماضي عندما اتفقت حكومة مع الجانب التركي واعطت حصانة وتمكين للجيش التركي لتواجده بالأراضي العراقية في حجة ما بين وتركيا، وإنما هو في حقيقة الأمر قوات أشبه أن تكون قوات احتلال اكثر من ما هي قوات لمكافحة الإرهاب".وتابع الحسيني، " من ضمن الاتفاق، هناك فقرة تشير الى ان القضاء العراقي هو بالإجراءات بين الطرفين، ولكن رفعت هذه الفقرة، وكذلك محاسبة المنتسبين من هذه القوات التركية في حال ارتكبوا أخطاء، وايضا تم رفع هذه الفقرة".