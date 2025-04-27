السوداني يوجه بدراسة مشروع إنشاء مركز للفحص المبكر عن السرطان

لرئيس ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "ترأس، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري للجنة العليا للإعمار والاستثمار، حيث جرت خلاله مناقشة الملفات والمشاريع المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات الخاصة بها.وأكد ، ضرورة في تقليل الخطوات الإدارية، والمضي بتعزيز بيئة العمل الاستثماري في البلد، مشدداً على أهمية أن تتوجه الوزارات نحو مشاريع استثمارية تعمل على مبدأ تعظيم واردات الدولة، الذي يأتي ضمن منهج الحكومة في الإصلاح المالي والاقتصادي.وشهد الاجتماع إقرار عدد من المشاريع السكنية، كما أقر إنشاء أكبر مزرعة زيتون في من قبل شركة استثمارية عراقية وإسبانية، ويعد هذا المشروع أحد مخرجات زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى إسبانيا نهاية العام الماضي، التي التقى خلالها رئيس مجلس العالمي، وفقا للبيان.وناقش الاجتماع عدداً – بحسب البيان - من المشاريع الصحية، منها إنشاء مركز للفحص المبكر عن ، ووجّه سيادته بدراسة المشروع من قبل وتقديم الدراسة إلى لجنة الاستثمار.