لـ4 أسباب.. اتلاف اكثر من مليون و209 الاف بطاقة ناخب خلال 10 أشهر

وبحسب مصدر من المفوضية نقلت عنه صحيفة الصباح الحكومية، فإن "عدد البطاقات قصيرة الأمد المسحوبة يوم الاقتراع العام 75 ألفا و842 بطاقة لسنة 2021، بينما بلغ عدد البطاقات غير المقروءة التي سحبت يوم الاقتراع 23 ألفا و317 بطاقة لسنة 2023".أما البطاقات طويلة الأمد المستبدلة سواء بالتغيير أو التصحيح أو كليهما، فبلغت مليونا و98 ألفا و886 بطاقة، في حين بلغ عدد البطاقات طويلة الأمد للمتوفين 11 ألفا و304 بطاقات.وبذلك، ليكون المجموع الكلي للبطاقات التي أتلفت من بداية حزيران 2024 ولغاية 24 من نيسان الحالي، مليونا و209 آلاف و349 بطاقة.ويقول في المفوضية، ، إن المفوضية تطلب قبل 6 أشهر من تزويدها بأسماء المتوفين لحجبهم من سجل الناخبين.وأضاف أن "حجبهم لا يسمح بشمولهم بالانتشار على مراكز الاقتراع، وبالتالي لا يكون اسم المتوفى موجودا في محطة الاقتراع".وأكد الحسيني، أن "بطاقة الناخب في هذه الحالة تسترد وتصبح غير فعالة، ولهذا فإن المفوضية تقوم بين الحين والآخر بإتلاف مجموعة من البطاقات منعا لأي حديث أو تشكيك بالعملية الانتخابية"، بحسب صحيفة الصباح.