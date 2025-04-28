الاعرجي والعامري يؤكدان على استمرار التعاون بين القوى السياسية

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " ، التقى اليوم الإثنين، الأمين العام لمنظمة ".وأشار الى ان "الاعرجي والعامري استعرضا آخر مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما بحثا الأوضاع العامة في البلاد".وبحسب البيان، شهد اللقاء "التأكيد على أهمية العمل على ترسيخ الخطاب الوطني واستمرار التعاون بين مختلف القوى السياسية، وبما يفضي إلى تعزيز الأمن والاستقرار ويحقق المصالح العليا للبلد".