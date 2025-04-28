الإطار التنسيقي يحذر من إعادة "الخطاب الطائفي" للساحة العراقية

حذر الإطار التنسيقي، الثلاثاء، من إعادة "الخطاب الطائفي" الى الساحة العراقية، واصفا إياه بالمرض السياسي.

وعبر الإطار التنسيقي بعد اجتماع له، عن استهجانه "الخطاب الطائفي الذي يطلقه البعض".



وكان عضو الاطار التنسيقي النائب قال، الاثنين، ان الاطار سيعقد اجتماعا اليوم لمناقشة عدد من القضايا، فيما أشار الى ان هناك قناعة لدى قوى الاطار تحسين العلاقة مع .