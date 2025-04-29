خبير قانوني يحسم الجدل: لا يحق للحلبوسي العودة لمنصب رئيس البرلمان بهذه الدورة

وقال عادل لـ ، انه "وفقا للدستور لا يحق لمحمد العودة لرئاسة في هذه الدورة النيابية وذلك استنادا لقرار وفقا لاحكام المادة (94) من الدستور".وأضاف ان "قرار العليا رقم (9) لسنة 2023 لم يتم الغائه، حيث ان القرارات القضائية لا تلغى الا من نفس الجهة التي اصدرتها او من جهة قضائية اعلى وفقا لقاعدة توازي الاشكال والاختصاصات".واكد ان "انتخاب رئيسا لمجلس النواب يعتبر اختياره دستوريا لانه استند لقرار المحكمة بانهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق، فضلا عن استيفاء الاغلبية اللازمة لانتخاب الرئيس وفق الدستور والمادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب"، لافتا الى ان "ذلك لا يمنع الحلبوسي من امكانية الترشح لانتخابات مجلس النواب والترشح لمنصب في حالة تقديمه طلب للمحكمة الاتحادية العليا بالعدول عن قرارها السابق".