السامرائي يؤكد أهمية مواصلة التنسيق بين العراق والمملكة المتحدة لتعزيز الأمن والاستقرار

وذكر للتحالف ورد لـ أن "رئيس تحالف العزم، ، في استقبل السفير الجديد للمملكة المتحدة لدى ، صديق، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".وأكد ، "أهمية مواصلة التنسيق بين العراق والمملكة المتحدة بما يعزز الأمن والاستقرار"، مشيداً "بدور في دعم العملية الديمقراطية والإصلاحات المؤسساتية، والدفع باتجاه شراكة فاعلة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك".وشدد على "أهمية دعم الجهود الحكومية في مجالات إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، لا سيما في المناطق المتضررة".من جانبه، أعرب السفير عرفان صديق عن "تطلعه لتعزيز العلاقات بين بلاده والعراق خلال فترة عمله"، مؤكداً "التزام الحكومة البريطانية بمواصلة دعم العراق في مختلف المجالات، وبما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز فرص التنمية".