نينوى.. اعتقال شخص اشترى 1147 بطاقة ناخب لبيعها على المرشحين لاحقاً

وقالت رئاسة المحكمة في بيان ورد لـ إن "جهاز ألقى القبض على متهم متلبسا بجريمة بيع وشراء 1147 بطاقة ناخب ومبلغ عشرون مليون دينار عراقي، بناءً على قرار قاضي المختص بقضايا الجهاز".وأضافت، أن "المتهم وبعد تدوين أقواله، اعترف على قيامه بالاشتراك مع مجموعة من المتهمين بشراء بطاقات الناخبين من مناطق مختلفة في استعدادا لبيعها لبعض المرشحين عند اقتراب الانتخابات بأسعار مضاعفة واتخاذ الموضوع كتجارة".وأكدت "اتخاذ الإجراءات بحقه وفق أحكام المادة 40 من قانون انتخابات ومجالس المحافظات والاقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل".