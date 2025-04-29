هاتفياً.. السوداني والسيسي يبحثان التعاون بين مختلف الأطراف لإيقاف العدوان على غزة

وذكر في بيان ورد لـ ، أن الأخير "أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس جمهورية ، وجرت خلال الاتصال، مناقشة تطوير العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي من خلال تفعيل مذكرات التفاهم والاتفاقات المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثماريّة والتنموية".وبحث الطرفان، بحسب البيان، "القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات التي تشهدها المنطقة، مع التأكيد على ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف لإيقاف العدوان على قطاع غزة، ودعم الحوارات لتثبيت الأمن والاستقرار الإقليمي".