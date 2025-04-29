مجلس البصرة يؤجل جلسته المقررة في الزبير

قرر ، تأجيل جلسته المقررة في قضاء الى الاسبوع المقبل.

وقال المجلس في بيان، " يعلن تأجيل جلسته المقررة أن تنعقد في قضاء يوم غد الى الاسبوع المقبل".

ولم يذكر بيان المجلس أسباب التأجيل.

يشار الى أن الجلسة تأتي وسط مطالب بتحويل قضاء الزبير الى محافظة اسوة بمحافظة التي صوت البرلمان بتحويلها الى محافظة.