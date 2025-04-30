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وزيرا العمل والداخلية يتفقان على مرحلة جديدة من مبادرة "التخريج"

سياسة

2025-04-30 | 07:48
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
وزيرا العمل والداخلية يتفقان على مرحلة جديدة من مبادرة &quot;التخريج&quot;
495 شوهد

السومرية نيوز – سياسة

اتفق وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، والداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الوزارتين تتولى متابعة ملف تحويل أرباب الأسر وأبنائهم من مستفيدي الحماية الاجتماعية إلى عقود وظيفية، وذلك ضمن مبادرة "التخريج" التي أطلقتها وزارة العمل لتشغيل القادرين على العمل وتحويلهم من دائرة الإعانة إلى سوق العمل.


وقالت وزارة العمل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "ذلك جاء خلال استقبال الأسدي لوزير الداخلية في مقر وزارة العمل اليوم، حيث جرى بحث آفاق التعاون المشترك بين الوزارتين في عدد من الملفات، وفي مقدمتها تحويل مستفيدي الحماية الاجتماعية إلى عقود ضمن ملاك وزارة الداخلية".

وأكد الأسدي خلال اللقاء أن "الوزارة ماضية في توفير فرص العمل للفئات الهشّة"، مشيرًا إلى أن "وجبات التحويل السابقة حققت أهدافها في تمكين المستفيدين اقتصاديًا"، كاشفًا عن "قرب تحويل وجبة جديدة من المستفيدين بواقع 37 ألفًا إلى وزارة الداخلية، ضمن خطة متكاملة لتقليل نسب الفقر وتعزيز الاستقرار المعيشي".

وبيّن أن "الوزارة أجرت إحصائية شاملة أظهرت وجود 17 ألفًا و300 من أرباب الأسر المستفيدين من الإعانة الاجتماعية ضمن الفئة العمرية (18–25 عامًا)، وهم من القادرين على العمل"، مشددًا على "أهمية التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والمحافظات لإدماجهم في وظائف أو فرص عمل مناسبة".

وتابعت الوزارة، أن "اللقاء تطرق إلى أهمية تبادل وتقاطع البيانات بين الوزارتين، ولا سيما مع دوائر المرور والبطاقة الوطنية، إضافة إلى تعزيز الربط الشبكي مع دوائر الأحوال المدنية لضمان تحديث بيانات المستفيدين، والكشف عن حالات الطلاق أو الوفاة، بما يساهم في ترشيد أعداد المشمولين بالإعانة وضمان وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين".
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