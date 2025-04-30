وزيرا العمل والداخلية يتفقان على مرحلة جديدة من مبادرة "التخريج"

وقالت في بيان ورد لـ ، إن "ذلك جاء خلال استقبال لوزير الداخلية في مقر وزارة العمل اليوم، حيث جرى بحث آفاق التعاون المشترك بين الوزارتين في عدد من الملفات، وفي مقدمتها تحويل مستفيدي الحماية الاجتماعية إلى عقود ضمن ".وأكد الأسدي خلال اللقاء أن "الوزارة ماضية في توفير فرص العمل للفئات الهشّة"، مشيرًا إلى أن "وجبات التحويل السابقة حققت أهدافها في تمكين المستفيدين اقتصاديًا"، كاشفًا عن "قرب تحويل وجبة جديدة من المستفيدين بواقع 37 ألفًا إلى وزارة الداخلية، ضمن خطة متكاملة لتقليل نسب الفقر وتعزيز الاستقرار المعيشي".وبيّن أن "الوزارة أجرت شاملة أظهرت وجود 17 ألفًا و300 من أرباب الأسر المستفيدين من الإعانة الاجتماعية ضمن الفئة العمرية (18–25 عامًا)، وهم من القادرين على العمل"، مشددًا على "أهمية التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والمحافظات لإدماجهم في وظائف أو فرص عمل مناسبة".وتابعت الوزارة، أن "اللقاء تطرق إلى أهمية تبادل وتقاطع البيانات بين الوزارتين، ولا سيما مع دوائر المرور والبطاقة الوطنية، إضافة إلى تعزيز الربط الشبكي مع دوائر الأحوال المدنية لضمان تحديث بيانات المستفيدين، والكشف عن حالات الطلاق أو الوفاة، بما يساهم في ترشيد أعداد المشمولين بالإعانة وضمان وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين".