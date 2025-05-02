سرعة تطبيقه ارتفعت "مرة ونصف".. العفو العام يخرج 2500 سجين خلال 70 يوما

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، إن "عملية مستمرة، وتم إطلاق سراح أكثر من 2500 سجين حتى الآن"، مؤكداً أن الوزارة "ستبذل قصارى جهدها لإطلاق سراح جميع المشمولين بالقانون خلال فترة محددة".وبدأ تطبيق العفو العام في 20 شباط الماضي، وخلال فترة 40 يوما أي لغاية 6 نيسان الماضي، خرج حوالي الف سجين بالعفو، لكن منذ 6 نيسان وحتى الان أي خلال فترة 25 يوما تقريبا، خرج 1500 سجين إضافي، ما يعني ان تطبيق العفو تسارع مرة ونصف أي بنسبة 150% مقارنة بالفترة الأولى لبدء تنفيذه.فخلال الـ40 يوما الأولى خرج ما معدله 25 سجينا كل يوم، بينما ارتفع هذا العديد في نيسان الماضي الى اكثر من 60 سجينا كل يوم، وهو ما يعني ارتفاع الاستفادة من تطبيق القانون بنسبة 150%.