العمل: اكثر من نصف مليون من ذوي الإعاقة في بيانات الرعاية الاجتماعية

وقال الوزير في إيضاح تابعته ، ان "الوزارة عبر ، أنجزت تنظيم وتحديث بيانات أكثر من 168 ألف مستفيد، ضمن مساعيها لضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه وتعزيز الشفافية في تقديم الخدمات للفئات الأشد احتياجاً".وأوضح أن عدد المسجلين ضمن هذه الفئة بلغ 168.732 شخصاً، موزعين بواقع 40.105 اشخاص من ذوي الإعاقة ينتمون الى اسر مشمولة بالحماية الاجتماعية، و74.684 معينا متفرغا مسجلا في الهيئة ضمن تلك الاسر، و1.935 معينا متفرغا مسجلا كرب اسرة في بيانات الحماية الاجتماعية.وبين ان "العدد الكلي للمسجلين من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في قاعدة بيانات الاجتماعية بلغ 586,037 شخصاً، توزعوا بواقع:214,664 رب أسرة، 227,146 من فئة العاجزين، 144,622 فرداً من ذوي الإعاقة ضمن أسر مشمولة بالحماية الاجتماعية".وأكد الأسدي أن "الوزارة مستمرة في جهودها لتحديث وتدقيق قواعد البيانات بالتنسيق مع هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، تمهيداً لتطبيق الامتيازات التي نص عليها قانون ذوي الإعاقة المعدل، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة هذه الفئة المهمة من المجتمع".