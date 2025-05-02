العراق وفلسطين يبحثان ملف "قمة بغداد"

وذكر بيان للخارجية العراقية، ورد لـ ، أن "حسين تلقى اليوم الجمعة الموافق 2 أيار 2025، اتصالاً هاتفياً من ووزير الخارجية الفلسطيني، ، وجرى بحث الاستعدادات الجارية لعقد في خلال الشهر الجاري، والتأكيد على أهمية القضية الفلسطينية ضمن جدول أعمال القمة. كما أعرب مصطفى عن دعمه الكامل لاستضافة بغداد لهذه القمة، مشيداً بالدور العراقي في دعم القضايا العربية".وأطلع وزير الخارجية الفلسطيني، على "نتائج زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة، حيث ناقش تطورات القضية الفلسطينية، إلى جانب البرنامج المُعد لعقد مؤتمر دولي مشترك برئاسة كل من والمملكة العربية في شهر حزيران المقبل، يُركز على حل الدولتين".وطلب مصطفى "دعم في الدفع بهذه المبادرة إلى الأمام، خاصة في إطار المؤتمر المزمع عقده في ".وتناول الاتصال، وفق البيان، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين".