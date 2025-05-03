مسؤولة أمريكية: النقاش مستمر مع العراق بشأن "الفصائل".. وموقفنا ثابت

وفي تصريحات صحفية تابعتها ، في إجابة على موقف حل الفصائل المسلح وحقيقة هذه الطلبات، قالت تالير ان "هذا موقف امريكي طويل الأمد، والمتمثل بوجود مخاوف بشأن بعض الجماعات المسلحة المقربة من والتي صنفناها على قوائم الإرهاب والموجودة داخل ".وأوضحت أنه "لطالما قلنا، سواء علناً أو سراً، إن بحاجة إلى اتخاذ خطوات للسيطرة على تلك الجماعات، وهذا ليس فقط في مصلحة أميركا؛ نعتقد أنه في مصلحة أيضاً، هذه الجماعات لا تلعب أي دور في حماية أمن العراق"، بحسب تعبيرها.وأكدت أن "المناقشة مستمرة مع الحكومة العراقية بشأن ليس فقط كيف يمكن للعراق اتخاذ خطوات لتعزيز استقراره وسيادته، ولكن أيضاً كيف يمكننا المضي قدماً في الشراكة الأمنية بين والعراق وتلك المناقشات مستمرة".