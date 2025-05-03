هل تطرقت المفاوضات الإيرانية الأميركية الى نزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق؟

وقال في مقابلة مع "اندبندنت عربية"، وتابعتها ، ان " اليوم كحال دول المنطقة، التي تترقب سير المفاوضات الإيرانية- الأميركية وإلى أين ستصل".واضاف ان "التفاوض بين وأميركا لم يتطرق بشكل مباشر إلى مسألة الفصائل المسلحة في العراق"، مشيرا الى ان "هذه مشكلة عراقية داخلية وقسم كبير من تلك الفصائل تحت جناح المنضوية تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة".وذكر "فيما يتعلق بالخارجين عن هذه الفصائل المرتبطة بالهيئة، فنحن في حوار دائم مع لبحث هذه المسألة والضغط أكثر بشكل متواصل لنزع السلاح المنفلت".