الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
علناً
من
09:30 AM
الى
10:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
شرطة بابل تصدر توضيحا يخص "مشاجرة" داخل مستشفى
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-524830-638818545193747034.jpg
في يومها العالمي.. الصحافة بحاجة لـ"مؤشر الخوف" في عراق يضم 13% من "الصحفيين القتلى" في العالم
سياسة
2025-05-03 | 03:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
130 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
اعتبر
مركز النخيل
للحقوق والحريات الصحفية، اليوم السبت، ان الصحافة في
العراق
بحاجة الى مؤشر "نسبة الخوف وتفضيل الصمت"، وليس الاعتماد على المؤشرات والتقارير التي تحصي عدد الانتهاكات التي تطال الصحفيين، حيث ان الانتهاكات تطال من يتكلم، لكن لا احد يعرف شيئا عن "الصامتين" واعدادهم والخوف من التصريح بما يفكرون به.
وقال المركز في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، انه "يحتفل الصحفيون العراقيون في اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهم يكافحون لايجاد مكان لهم في خريطة
الصحافة العالمية
والمساحات التي يمكن للصحفي التحرك بها دون خوف، وبما يتناسب مع تاريخ
العراق
الثقافي".
وأضاف المركز ان "العراق حقق تقدما ملموسا في مؤشر حرية الصحافة لعام 2025 مقارنة بـ2024 وفقا لتقرير مراسلون بلا حدود، حيث ارتفع من المرتبة 169 في 2024 الى 155 في تقرير 2025"، مبينا انه "وإذ يعبر
مركز النخيل
عن تفاؤله بهذا التحسّن الجزئي، لكنه يشير إلى الكثير من القضايا والثغرات المسكوت عنها والتي لا يمكن توثيقها وفق المؤشرات المعلنة".
وتابع: "نحن بحاجة الى مؤشر جديد لقياس "نسبة الخوف واختيار الصمت" من قبل الصحفيين والمؤسسات، وليس الانتهاكات التي تطال مؤسسات وصحفيين "قلّة" اختاروا الحديث او لم يراعوا بحذر معايير "منظومة الخوف المتفق عليها" ومخاوف سوء الفهم".
وأشار الى انه "مع تقدم مؤشر العراق في حرية الصحافة لمراسلون بلا حدود، لكنه لا يزال البلد الأعلى عالميًا بعدد الصحفيين القتلى خلال الـ30 عاما الماضية، حيث يوجد في العراق أكثر من 340 صحفيا قتيلا من اصل 2660 صحفيا قتل في العالم خلال 30 عاما، لذلك يحتاج العراق الى اجتهاد كبير لتعويض هذه المرتبة التي حصدها في عقود من الصراع".
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
تقرير عالمي يكشف عن مقتل عدد قياسي من الصحفيين في عام 2024
06:50 | 2025-02-13
حين يكون ثمن الكلمة باهظاً… الصحافة في يومها العالمي بين الانتهاكات والقتل والابتزاز في العراق
03:01 | 2025-05-03
قبيل يومها العالمي.. العراق يقفز 14 مرتبة بحرية الصحافة 2025: ولكن هل هذا كل شيء؟
04:24 | 2025-05-02
بذكرى اليوم العالمي للصحافة.. لجنة نيابية تدعو البرلمان للتصويت على قانون حرية التعبير
06:41 | 2025-05-03
الحريات الصحفية في العراق
ضحايا الصحفيين
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
عجز كلوي وورم خبيث وضائقة مالية.. الاء حسين تناشد لإنقاذ فنان عراقي
فن وثقافة
37.63%
11:31 | 2025-05-01
عجز كلوي وورم خبيث وضائقة مالية.. الاء حسين تناشد لإنقاذ فنان عراقي
11:31 | 2025-05-01
الفنان عادل إمام يعود إلى دائرة الضوء بعد 15 عامًا من الغياب
فن وثقافة
27.15%
03:50 | 2025-05-02
الفنان عادل إمام يعود إلى دائرة الضوء بعد 15 عامًا من الغياب
03:50 | 2025-05-02
رسالة أخيرة من المدرب الحسين عموتة إلى العراق
رياضة
23.14%
07:40 | 2025-05-01
رسالة أخيرة من المدرب الحسين عموتة إلى العراق
07:40 | 2025-05-01
"تاهوات سوداء" تفتح النار على "حافلة صدريين" خلال العودة من مراسم ذكرى الاستشهاد
أمن
12.08%
05:13 | 2025-05-02
"تاهوات سوداء" تفتح النار على "حافلة صدريين" خلال العودة من مراسم ذكرى الاستشهاد
05:13 | 2025-05-02
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
إصابات الرباط الصليبي عند الرياضيين - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-02
Biotic
إصابات الرباط الصليبي عند الرياضيين - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-02
حصاد السومرية
بلديات بغداد جيب مثقوب - حلقة ٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-02
حصاد السومرية
بلديات بغداد جيب مثقوب - حلقة ٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-02
ماكينة
BAIC X7 مع مصطفى ويسي - الحلقة ٤ | season 1
12:30 | 2025-05-02
ماكينة
BAIC X7 مع مصطفى ويسي - الحلقة ٤ | season 1
12:30 | 2025-05-02
الهوا الك
أرملة تعرضت لأكبر عملية سرقة وتريد حقها! - الحلقة ٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-02
الهوا الك
أرملة تعرضت لأكبر عملية سرقة وتريد حقها! - الحلقة ٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-02
علناً
اداء البرلمان - الحلقة ٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-01
علناً
اداء البرلمان - الحلقة ٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-01
Celebrity
الشاعر الشعبي وائل مطر - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-01
Celebrity
الشاعر الشعبي وائل مطر - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-01
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣ الى ٩ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-01
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣ الى ٩ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-01
Live Talk
الخيانة الزوجية... سبب رئيسي لدمار المجتمع - الحلقة ٢٠ | 2025
10:30 | 2025-05-01
Live Talk
الخيانة الزوجية... سبب رئيسي لدمار المجتمع - الحلقة ٢٠ | 2025
10:30 | 2025-05-01
الأكثر مشاهدة
Biotic
إصابات الرباط الصليبي عند الرياضيين - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-02
Biotic
إصابات الرباط الصليبي عند الرياضيين - الحلقة ٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-02
حصاد السومرية
بلديات بغداد جيب مثقوب - حلقة ٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-02
حصاد السومرية
بلديات بغداد جيب مثقوب - حلقة ٤ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-02
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 02-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-02
ماكينة
BAIC X7 مع مصطفى ويسي - الحلقة ٤ | season 1
12:30 | 2025-05-02
ماكينة
BAIC X7 مع مصطفى ويسي - الحلقة ٤ | season 1
12:30 | 2025-05-02
الهوا الك
أرملة تعرضت لأكبر عملية سرقة وتريد حقها! - الحلقة ٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-02
الهوا الك
أرملة تعرضت لأكبر عملية سرقة وتريد حقها! - الحلقة ٤ | الموسم 10
10:30 | 2025-05-02
علناً
اداء البرلمان - الحلقة ٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-01
علناً
اداء البرلمان - الحلقة ٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-01
Celebrity
الشاعر الشعبي وائل مطر - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-01
Celebrity
الشاعر الشعبي وائل مطر - الحلقة ٤ | الموسم 4
15:10 | 2025-05-01
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣ الى ٩ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-01
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣ الى ٩ أيار ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-01
Live Talk
الخيانة الزوجية... سبب رئيسي لدمار المجتمع - الحلقة ٢٠ | 2025
10:30 | 2025-05-01
Live Talk
الخيانة الزوجية... سبب رئيسي لدمار المجتمع - الحلقة ٢٠ | 2025
10:30 | 2025-05-01
اخترنا لك
السوداني يوافق على تخصيص أراضٍ سكنية مخدومة للملاكات الطبية والصحية – عاجل
06:50 | 2025-05-03
يدفع للانتحار والقتل واستخدمه داعش.. ايران متخوفة من "مخدّر" بدأ يُنتج في العراق
06:36 | 2025-05-03
رئيس الوزراء: شهداء الصحافة محطة مشرقة في مسيرتها وواجب الدولة رعاية أسرهم
05:55 | 2025-05-03
الاستثمار النيابية تحدد سببين لعدم الاهتمام بالمساحات الخضراء بالمجمعات السكنية
05:39 | 2025-05-03
هل تطرقت المفاوضات الإيرانية الأميركية الى نزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق؟
02:45 | 2025-05-03
مسؤولة أمريكية: النقاش مستمر مع العراق بشأن "الفصائل".. وموقفنا ثابت
01:40 | 2025-05-03
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.