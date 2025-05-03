وقال المركز في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، انه "يحتفل الصحفيون العراقيون في اليوم العالمي لحرية الصحافة، وهم يكافحون لايجاد مكان لهم في خريطة والمساحات التي يمكن للصحفي التحرك بها دون خوف، وبما يتناسب مع تاريخ الثقافي".وأضاف المركز ان "العراق حقق تقدما ملموسا في مؤشر حرية الصحافة لعام 2025 مقارنة بـ2024 وفقا لتقرير مراسلون بلا حدود، حيث ارتفع من المرتبة 169 في 2024 الى 155 في تقرير 2025"، مبينا انه "وإذ يعبر عن تفاؤله بهذا التحسّن الجزئي، لكنه يشير إلى الكثير من القضايا والثغرات المسكوت عنها والتي لا يمكن توثيقها وفق المؤشرات المعلنة".وتابع: "نحن بحاجة الى مؤشر جديد لقياس "نسبة الخوف واختيار الصمت" من قبل الصحفيين والمؤسسات، وليس الانتهاكات التي تطال مؤسسات وصحفيين "قلّة" اختاروا الحديث او لم يراعوا بحذر معايير "منظومة الخوف المتفق عليها" ومخاوف سوء الفهم".وأشار الى انه "مع تقدم مؤشر العراق في حرية الصحافة لمراسلون بلا حدود، لكنه لا يزال البلد الأعلى عالميًا بعدد الصحفيين القتلى خلال الـ30 عاما الماضية، حيث يوجد في العراق أكثر من 340 صحفيا قتيلا من اصل 2660 صحفيا قتل في العالم خلال 30 عاما، لذلك يحتاج العراق الى اجتهاد كبير لتعويض هذه المرتبة التي حصدها في عقود من الصراع".