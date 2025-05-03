رئيس الوزراء: شهداء الصحافة محطة مشرقة في مسيرتها وواجب الدولة رعاية أسرهم

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس استقبل، اليوم السبت، مجموعة من أسر شهداء ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة".واستذكر ، "بتقدير عالٍ واعتزاز، شهداء الصحافة العراقية، الذين يمثلون محطة مشرقة في مسيرتها"، مؤكداً أنه "في الحرب ضد عصابات الإرهابية تصدّر الصحفيون الصفوف لنقل الحقائق عن المعارك، وأن لقاء أسرهم اليوم مناسبة لمتابعة شؤونهم ومتطلباتهم".وأشار إلى "مهمة الصحفي الميداني في نقل الحقيقة، ودوره الداعم للدولة والقانون والدستور، لما تشكله الصحافة من ركن أساس في بناء النظام الديمقراطي، بعد الانتقال من النظام الدكتاتوري وتكميم الأفواه إلى فضاء الحرية واحترام الرأي الآخر، وما تعرضت له الأسرة الصحفية من استهدافات كثيرة عبر هذه الانتقالة".وبيّن رئيس مجلس الوزراء "مسؤولية الحكومة في توفير البيئة الملائمة لعمل الصحافة"، مؤكداً الحاجة إلى "رسالة إنسانية صحفية تشخص المتطلبات والسلبيات وتخدم التنمية، وتساهم في إيصال صوت المواطن إلى المسؤولين".وأشار إلى "ما يشهده اليوم من حالة تعافٍ واستقرار وإعمار، وحرية متميزة للصحافة والتعبير عن الرأي".