المالية النيابية تقرر استضافة مدير هيئة الضرائب بشأن "الاستفادة" من الأمانات الضريبية

وقال رئيس اللجنة في حديث لـ ، إن " سيستضيف يوم غد الاثنين مدير للاستفسار، بعدما وصلنا أن قرر الاستفادة من مبالغ الأمانات الضريبية كمعالجة آنية للوضع الحالي المؤقت بعدم توفر السيولة المادية".وأضاف العطواني، "وعلى هذا الأساس استدعت مدير للضرائب للاستيضاح عن ماهية هذه وانواعها والسند القانوني لإمكانية الاستفادة منها من قبل الحكومة".وتابع العطواني، أن "الدولة بإمكانها ان تستفاد من هذه السيولة لدى الضرائب، لكن يجب ان نتأكد بأن لا يكون هناك مساس بحقوق المواطنين سواء كانوا تجارا او مقاولين لدى الأمانات الضريبية، على اعتبار ان هذه الفئات بإمكانها تعزيز الاقتصاد العراقي وخلق فرص عمل، ولا ينبغي زعزعة ثقتها بالإجراءات الحكومية".