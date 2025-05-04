العراق يسلّم الملك السعودي دعوة رسمية لحضور قمة بغداد

وقالت الوزارة في بيان، "التقى نائب رئيس وزير الخارجية ، اليوم الأحد، بصاحب السمو الأمير ، وزير خارجية ، وذلك في مقر بالرياض".

وخلال اللقاء، "سلّم فؤاد حسين دعوة رسمية موجّهة إلى خادم الشريفين الملك ، من رئيس جمهورية ، الدكتور ، لحضور التي ستُعقد في خلال الشهر الجاري".



وأكد الجانبان "عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على تطويرها في مختلف المجالات".

وأشار حسين إلى أن "تكامل العلاقات بين العراق والمملكة العربية يُمكن أن يسهم بدور فعّال في محيطهما العربي والإقليمي والدولي"، لافتًا إلى حجم التحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة.



وفي ما يخص المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أوضح وزير الخارجية أن "هناك فرصة حقيقية لفتح آفاق جديدة في حال نجاح المفاوضات"، محذرًا من أن فشلها قد يقود إلى بدائل خطرة تهدد أمن واستقرار المنطقة.



كما عبّر الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء التطورات الأخيرة في سوريا، لاسيما التدخلات الإسرائيلية المتكررة، مؤكدَين أن استمرار عدم الاستقرار في سوريا يُسهم في تفاقم الأزمات وتهديد .