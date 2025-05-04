وزير الخارجية يسلم الرئيس اليمني دعوة لحضور قمة بغداد

أعلنت ، الأحد، عن تسليم رئيس الرئاسي اليمني دعوة لحضور المقررة في في 17 أيار الحالي.

وقالت الوزارة في بيان، "التقى نائب رئيس ، اليوم الأحد، برئيس الرئاسي في الجمهورية اليمنية، بمقر إقامته في ".

وأضاف البيان "سلّم الوزير خلال اللقاء رسالة دعوة رسمية موجّهة من رئيس الجمهورية ، إلى الرئيس العليمي، لحضور أعمال المزمع عقدها في العاصمة خلال الشهر الجاري".



وأكد حسين أن "القمة تأتي في ظل تحديات كبيرة تمرّ بها المنطقة، ما يستدعي تعزيز العمل العربي المشترك وتكثيف التنسيق لمواجهة الأزمات الراهنة.

من جانبه، عبّر الرئيس اليمني عن تقديره للدعوة، وهنّأ على تجاوز العديد من التحديات، واستعادة دوره الفاعل في الساحة الإقليمية.



وشهد اللقاء بحثاً معمقاً في تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في ، حيث أعرب حسين عن دعم العراق لكل ما من شأنه تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع، مؤكداً أهمية التوصّل إلى تسوية سياسية تُمهّد الطريق لحوار وطني شامل.