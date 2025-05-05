حكومة كردستان تؤكد لوفد برلماني: ضرورة احترام النظام الاتحادي والدستور العراقي

وذكر بيان لمكتب ، ان الأخير "استقبل وفداً من ضم أعضاء والصناعة والتجارة النيابية، إذ جرى التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين ومجلس النواب والحكومة الاتحادية، ولا سيّما في مجال دعم مشاريع القوانين التي تصبّ في مصلحة المواطنين والمكونات العراقية كافة".كما تناولت المباحثات "ضرورة ضمان حرية حركة السلع والبضائع بين سائر مناطق ، وتذليل أيّ معوقات أو عقبات في هذا الشأن".وتطرّق الجانبان إلى "أهمية ، الرامي إلى ربط دول والعراق وإقليم كوردستان بتركيا وأوروبا عبر شبكة من ، وأكّدا على ضرورة مشاركة إقليم وسائر مناطق العراق ومكوناته في هذا المشروع الحيوي، وضمان استفادتهم من منافعه".من جانبه، شدّد رئيس الحكومة، خلال الاجتماع، على "ضرورة احترام النظام الاتحادي والدستور العراقي، الذي يحدد حقوق وواجبات كل طرف".ونوّه رئيس الحكومة إلى أن "العراق بلد ثري بموارده الطبيعية والبشرية، ويتمتع بموقع جيوسياسي بالغ الأهمية، ولا يتطلب الأمر سوى حكومة رشيدة وإدارة حكيمة وعادلة تكفل احترام حقوق جميع مناطق العراق ومكوناته".