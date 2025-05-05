وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، إن "العدد الجديد من جريدة ‏ بالرقم (4824) صدر اليوم، والذي تضمّن عدداً من المراسيم الجمهورية والقوانين المهمة، من بينها قانون رقم (7) لسنة 2025 الخاص باستحداث محافظة في جمهورية ".وقالت لدائرة الوقائع العراقية، ، إن العدد تضمن أيضًا مرسومًا جمهوريًا بالرقم (17) لسنة 2025، نصّ على تعيين البرزنجي سفيرًا غير مقيم ومفوضًا فوق العادة لجمهورية العراق لدى .