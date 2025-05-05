لبنان: النفط العراقي يمثل دعماً حيوياً لقطاعنا الكهربائي

وقالت في بيان ورد لـ إن وزيرها " ، استقبل اليوم في مقر الوزارة، وزيري الطاقة اللبناني ‏جو الصدي والمالية "، مبيناً أن "اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة بين البلدين، واستعراض ‏آفاق الشراكة وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.".وقدم الجانب اللبناني، وفق البيان "خلال اللقاء الشكر والتقدير للحكومة العراقية على مواقفها المساندة للبنان، ‏وعلى المساعدات الإنسانية التي قدمتها خلال العدوان على ، بالإضافة إلى شحنات النفط ‏الخام التي تمثل دعماً حيوياً لقطاع الطاقة اللبناني.".وأكد الجانبان على "أهمية مواصلة التنسيق والتشاور لتحقيق المصالح المشتركة وتذليل التحديات ‏التي تواجه قطاع الطاقة في المنطقة".