‏السوداني وآل نهيان يؤكدان على أهمية العمل العربي المشترك تجاه الأحداث بالمنطقة

وقال ‏ لرئيس في بيان ورد لـ ، ان " رئيس أجرى، اليوم الثلاثاء، مباحثات هاتفية مع رئيس الشيخ ".واضاف ان "الاتصال بحث مجمل العلاقات بين البلدين، والعمل على تعزيزها، خصوصاً في المجالات السياسية والاقتصادية، في ضوء ما جرى من تعاون بنّاء في هذا الاتجاه"، مشيرا الى انه "تم التأكيد على أهمية العمل العربي المشترك تجاه الأحداث الجارية في المنطقة، ومنها الحرب المستمرة في غزة، التي تسببت بكوارث إنسانية للمدنيين، بجانب التأكيد على إدامة الأمن والاستقرار الإقليميين".