ملفات عدة في لقاء الأعرجي والقائم بأعمال السفارة الأمريكية

وقال في بيان ورد لـ ، إن "اللقاء شهد استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لترسيخ السلام وتهدئة الأوضاع في المنطقة والعالم" .وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد أيضا استعراض الشراكة والعلاقات الإستراتيجية العراقية الأمريكية المستندة الى اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة بين البلدين وسبل تطويرها".وتابع المكتب، أن "اللقاء تناول بحث جهود البلدين فيما يخص ملف مخيم والإجراءات المتخذة من قبل ، لإعادة رعاياها من المخيم" .وأكد ، أن "الحكومة العراقية ترحب بالمفاوضات المباشرة بين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكونها تصب في مصلحة استقرار المنطقة والعالم"، مجددا التأكيد على أن " ماضٍ بتطوير علاقاته مع الشركاء الدوليين".