محطة كهرباء الخيرات الحرارية.. السوداني يمهل "هارلو وسيتيك" 3 أشهر لإنهاء التلكؤ

وذكر لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "ترأس، اجتماعاً خاصاً بمشروع محطة كهرباء الخيرات الحرارية الواقعة في ، بحضور السفير الصيني في ، ووفدي الشركتين المنفذتين للمشروع، ومسؤولين من وزارتي الكهرباء والنفط.وجرى خلال الاجتماع – بحسب البيان - متابعة أسباب معوقات العمل في المحطة، التي تمثل أحد مشاريع التي جرى التعاقد على تنفيذ العمل فيها مع الشركتين خلال الحكومة السابقة سنة 2021.ووجّه ، خلال الاجتماع بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر لشركتي هارلو الدولية وسيتيك/CITIC الصينية من أجل إنهاء التلكؤ في تنفيذ الأعمال المنوطة بهما في المحطة، وبخلاف هذا يتم إلغاء الإجازة الاستثمارية الخاصة بالمشروع، وفقا للبيان.