السوداني يهنئ المستشار الألماني الجديد

وأعرب وفق بيان لمكتبه ورد لـ ، عن "خالص تمنياته لميرتس بالنجاح في مهامه، ولعلاقات التعاون والصداقة بين وألمانيا المزيد من التقدّم والاتساع، لتشمل المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية كافة".وجدد السوداني، في برقيته، التأكيد على "انفتاح العراق نحو المزيد من الشراكات المثمرة، والتعاون البنّاء مع وسائر دول ، من أجل تعزيز جهود الاستقرار والسِّلم الإقليمي والعالمي، والمضيّ في الاتفاقات الستراتيجية التي تجمع مصالح البلدين والشعبين الصديقين".